«Реал» и «Барселона» сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Пять последних очных матчей: две победы «Реала», три раза выиграла «Барса».
Команды встречались 15 января в финале Суперкубка Испании – «Барса» победила со счетом 3:1.
Судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 64 (4,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 26
Коэффициенты:
- Победа «Реала» – 2.06
- Ничья – 3.77
- Победа «Барсы» – 4.11
Прогноз на матч: победа «Реала»
Источник: «Бомбардир»