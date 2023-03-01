«Реал» и «Барселона» сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Знаешь, кто победит в Эль Класико? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру

Пять последних очных матчей: две победы «Реала», три раза выиграла «Барса».

Команды встречались 15 января в финале Суперкубка Испании – «Барса» победила со счетом 3:1.

Судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 64 (4,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 26

Коэффициенты:

Победа «Реала» – 2.06

Ничья – 3.77

Победа «Барсы» – 4.11

Прогноз на матч: победа «Реала»

Где смотреть матч Реал – Барселона