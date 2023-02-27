«Реал» и «Барселона» сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Пять последних очных матчей: две победы «Реала», три раза выиграла «Барса».

Команды встречались 15 января в финале Суперкубка Испании – «Барса» победила со счетом 3:1.

Игра состоится в четверг, 2 марта.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:45 мск.

«Реал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды – 1,95. На ничью – 3,70. На выигрыш «Барсы» можно поставить за 4,10.

Прогноз на матч Реал – Барселона