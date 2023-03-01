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    Какой вы футболист?

    Умер рекордсмен чемпионата мира. Он забил 13 голов на одном турнире

    Во Франции сообщили о смерти бывшего игрока сборной Франции Жюста Фонтена. Ему было 89 лет.

    Фонтен – обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира – 13 мячей в 1958 году.

    • Француз был офицером ордена Почетного легиона.
    • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Реймс» (1956-1962 годы).
    • Фонтен работал тренером в 1967-1981 годах.

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    Источник: RMC Sport

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    01.03.2023 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 17:10

      Рекорд так и остался не побитым. Как то незаметно прошла его дальнейшая деятельность после завершения карьеры футболиста. Светлая память!

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