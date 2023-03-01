Умер рекордсмен чемпионата мира. Он забил 13 голов на одном турнире

Рекорд так и остался не побитым. Как то незаметно прошла его дальнейшая деятельность после завершения карьеры футболиста. Светлая память!
Во Франции сообщили о смерти бывшего игрока сборной Франции Жюста Фонтена. Ему было 89 лет.
Фонтен – обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира – 13 мячей в 1958 году.
- Француз был офицером ордена Почетного легиона.
- Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Реймс» (1956-1962 годы).
- Фонтен работал тренером в 1967-1981 годах.
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!