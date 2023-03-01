РФС назначил судей на 20-й тур РПЛ

Стали известны судейские назначения на 20-й тур РПЛ, который стартует 3 марта в Воронеже.

3 марта (пятница)

«Факел» – «Химки»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Алексей Воронцов.

4 марта (суббота)

«Спартак» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалев.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Богач.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Усачев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Андрей Образко.

5 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов.

«Краснодар» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Сафьян.

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