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  • «Нравится больше». Генич сравнил качество игры «Зенита» и «Спартака»

«Нравится больше». Генич сравнил качество игры «Зенита» и «Спартака»

1 марта 2023, 09:23
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил игру «Спартака» и «Зенита» на стадии 1/4 финала Кубка России.

— «Спартак» по игре выглядел лучше, чем «Зенит» в матче с «Волгой»?

— Намного лучше, но сравнивать не стоит. Сейчас у «Спартака» и «Зенита» разный стиль игры. У петербуржцев все построено на сильных индивидуальных качествах игроков. Понятно, что если играешь с «Волгой» и «Локомотивом» – это разные истории. «Зенит» – максимально опытная команда, она знает, как добиваться результата. Петербуржцы четко понимают, что им надо хорошо подготовиться к официальным играм и не растерять то преимущество, которое есть.

По качеству игры «Спартак» нравится больше. Красно-белые очень быстрые, мобильные. Очень хорошо виден прогресс игроков при Гильермо Абаскале. Например, как прибавил Павел Мелешин, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич. Можно «Спартак» расхваливать, и это заслуженно, потому что игра смотрится. Если бы не Fan ID, на «Открытие Арену» приходило бы по 35 тысяч на каждый матч. На такой футбол болельщики пойдут. Тем более «Спартак» борется за чемпионство, а не за десятое место, как в прошлом сезоне. «Спартак» можно хвалить и ругать за действие в обороне. Сколько, например, «Локомотив» создал. Изъяны присутствуют, но неуместно сопоставлять игру «Спартака» и «Зенита» с разными уровнями соперников.

  • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
  • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом»,
  • Москвичи не брали титул с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Генич Константин
Комментарии (3)
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oyabun
1677655798
Мелешину еще расти и расти. Набираться стабильности. В последних двух кубковых играх неважно сыграл.
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ААМ
1677669238
СПАМ лучше, но очков меньше.
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zigbert
1677673368
Как бы не перехвалить но сейчас больше прибавил Игнатов.
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