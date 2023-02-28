Боссы «Соляриса» ставили Канчельскису задачу выйти в финал Лиги Европы за три года. Через год клуб прекратил существование

Экс-тренер «Соляриса» Андрей Канчельскис рассказал, что в московском клубе перед ним ставили задачу выйти в финал Лиги Европы.

«В России многие руководители – нефутбольные люди, с ними сложно общаться. Например, мне говорили в ФК «Солярис», что я должен вывести команду через три года в финал Лиги Европы, сыграть на стадионе «Монако». Они не шутили, они ставили это как цель, которую обязательно нужно достичь.

Вот вы можете представить, чтобы такие вещи говорили руководители клуба? Если бы они мне сказали, что надо сыграть еще в финале Лиги чемпионов – надо было бы сразу вешаться. Эти люди летают в облаках.

Или еще. Когда я работал в Нижнем Новгороде вторым тренером, там был один олимпийский чемпион, который говорил: «Почему футболисты не могут непрерывно бегать два часа, а я могу?» Просто глупые люди – как с ними работать? Они не вась-вась», – сказал Канчельскис.

Канчельскис тренировал «Солярис» в 2016 году.

«Солярис» существовал с 2014 по 2017-й год.

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