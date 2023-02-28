Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боссы «Соляриса» ставили Канчельскису задачу выйти в финал Лиги Европы за три года. Через год клуб прекратил существование

Боссы «Соляриса» ставили Канчельскису задачу выйти в финал Лиги Европы за три года. Через год клуб прекратил существование

28 февраля 2023, 23:40
2

Экс-тренер «Соляриса» Андрей Канчельскис рассказал, что в московском клубе перед ним ставили задачу выйти в финал Лиги Европы.

«В России многие руководители – нефутбольные люди, с ними сложно общаться. Например, мне говорили в ФК «Солярис», что я должен вывести команду через три года в финал Лиги Европы, сыграть на стадионе «Монако». Они не шутили, они ставили это как цель, которую обязательно нужно достичь.

Вот вы можете представить, чтобы такие вещи говорили руководители клуба? Если бы они мне сказали, что надо сыграть еще в финале Лиги чемпионов – надо было бы сразу вешаться. Эти люди летают в облаках.

Или еще. Когда я работал в Нижнем Новгороде вторым тренером, там был один олимпийский чемпион, который говорил: «Почему футболисты не могут непрерывно бегать два часа, а я могу?» Просто глупые люди – как с ними работать? Они не вась-вась», – сказал Канчельскис.

  • Канчельскис тренировал «Солярис» в 2016 году.
  • «Солярис» существовал с 2014 по 2017-й год.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1677617375
Ска, смешно).
Ответить
TOMSON
1677650198
В Европе футболисты могут бегать по 2ч. А у нас почему то нет и им это прощается.
Ответить
Главные новости
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
1
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
8
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
2
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
1
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
1
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
97
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+