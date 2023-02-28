Хлусевич рассказал о стычке с Глушенковым в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о грубости на поле в кубковом противостоянии с «Локомотивом».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

— Тебе не показалось, что игра с «Локомотивом» была достаточно грубой?

— Все-таки борьба за проход дальше, поэтому это нормально. Ничего страшного в этом нет.

— Был момент, когда ты сцепился с Глушенковым.

— Был небольшой инцидент, но это останется между нами. Конфликта нет.

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