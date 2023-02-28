«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади, Олусегун, Мозес, Кордоба.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.
Первый матч закончился уверенной победой московской команды со счетом 3:0. Забили Мойзес, Чалов и Заболотный.
Коэффициенты:
- Победа «Краснодара» – 3.45
- Ничья – 3.42
- Победа ЦСКА – 2.40
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА
Источник: «Бомбардир»