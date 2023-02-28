«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Fonbet Кубка России.

Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади, Олусегун, Мозес, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

Первый матч закончился уверенной победой московской команды со счетом 3:0. Забили Мойзес, Чалов и Заболотный.

Коэффициенты:

Победа «Краснодара» – 3.45

Ничья – 3.42

Победа ЦСКА – 2.40

Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА