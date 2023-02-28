Стало известно, каких тренеров Карпин поставил на 1-е, 2-е и 3-е места в голосовании The Best

ФИФА опубликовала данные голосования за лучшего тренера года в рамках премии ФИФА The Best.

Лучшим тренером 2022 года признан Лионель Скалони.

Скалони со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022.

Команда не становилась чемпионом мира 36 лет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшим тренером года Карло Анчелотти из «Реала». На второе место он поставил Хосепа Гвардиолу («Ман Сити»), на третье – Дидье Дешама (Франция).

Капитан сборной России Георгий Джикия поставил на первое место Дешама, на второе – Валида Реграги (Марокко), на третье – Анчелотти.

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