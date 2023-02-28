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  • Стало известно, каких тренеров Карпин поставил на 1-е, 2-е и 3-е места в голосовании The Best

Стало известно, каких тренеров Карпин поставил на 1-е, 2-е и 3-е места в голосовании The Best

28 февраля 2023, 08:55
3

ФИФА опубликовала данные голосования за лучшего тренера года в рамках премии ФИФА The Best.

  • Лучшим тренером 2022 года признан Лионель Скалони.
  • Скалони со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022.
  • Команда не становилась чемпионом мира 36 лет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшим тренером года Карло Анчелотти из «Реала». На второе место он поставил Хосепа Гвардиолу («Ман Сити»), на третье – Дидье Дешама (Франция).

Капитан сборной России Георгий Джикия поставил на первое место Дешама, на второе – Валида Реграги (Марокко), на третье – Анчелотти.

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Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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paracetamol
1677569348
Кого интересует в Европе свинячье мнение? Семак, например, помалкивает.
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BRO_football
1677574410
Спасибо, блин, что ФИФА хоть проголосовать России разрешили!
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