Хусаинов: «Матч «Спартак» – «Локо» судили случайные люди. Хорошо, что команды не подрались»

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

— У меня четкое видение, что арбитр Сергей Иванов – случайный в футболе человек. Видеоассистент Василий Казарцев — такой же. Первый эпизод — не назначенный пенальти в ворота «Спартака» за нарушение правил против Антона Миранчука в штрафной.

Возникает вопрос к этим всем экспертам — Леша Николаев там говорит на «Матч ТВ»: «Это моя точка зрения, это моя точка зрения…» Есть правила игры. Они должны быть для всех одинаковые. Объясните, почему Миранчук упал? «Не было акцентированного удара», — объясняет мой коллега Николаев. А каким должен быть «акцентированный» удар? Чтобы битой лобешник и кровь шла? В этом-то и состоит профессионализм футболиста — он делает незаметное движение, бьет по опорной ноге Миранчука. Так же можно чуть за трусы прихватить, чуть за футболку, чуть мяч подправить рукой, чтобы тот залетел в ворота. Там было явное нарушение правил — удар по ноге Миранчука. Он даже по мячу не смог попасть. Почему Миранчук упал-то? Он что, принял что-то, что не мог на ногах устоять?

И, конечно, апофеоз судейского безобразия — эпизод с единоборством Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна. Судья Иванов стоит, все видит. Ты — арбитр ФИФА. Расскажи, пожалуйста, когда и чем можно толкать игрока, блокирующего доступ к мячу? Ты же видишь: двумя руками игрок «Спартака» этого Тикнизяна на колени вдавил, толкает в спину, прихватывает. Ты стоишь и смотришь! Ты что, обалдел, что ли?

И самое печальное, он идет смотреть VAR и остается при своем решении. Тебе столько времени дали, чтобы ты вынес вердикт по правилам игры! Что, чего… ничего непонятно. Ребят, просто нет слов! Иванов и в игре пропускал фолы, за которые 500 процентов надо наказывать. Закрывал глаза на нарушение. Это беспредел.

— Арбитры испортили матч?

— Судьи не соответствовали уровню играющих команд. Это еще хорошо, что ребята не подрались на поле.

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