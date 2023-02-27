Семин оценил перспективы «Локомотива» избежать попадания в стыки

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, попадет ли столичный клуб в зону переходных матчей по итогам сезона РПЛ.

— Есть уверенность, что «Локомотив» с таким составом избежит стыков?

— Главное, чтобы игроки сами в это верили. Но если посмотреть объективно, то у «Локомотива» большое количество неплохих футболистов. У других команд, которые хотят остаться в РПЛ, такого подбора исполнителей, согласитесь, нет.

«Локомотив» идет на 14-м месте – в зоне стыков.

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