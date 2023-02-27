Жо объявил о завершении карьеры. ЦСКА вспомнил его покер в ворота «Шинника»

Бывший нападающий ЦСКА Жо завершил карьеру в 35 лет.

«Выступая за красно-синих, Жо стал чемпионом России, завоевал по два Кубка и Суперкубка России и влюбил в себя армейских болельщиков!

Этот покер в ворота «Шинника» запомнится нам навсегда», – написала пресс-служба ЦСКА в телеграме.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы.

Он забил 44 гола в 77 матчах.

Бразилец также выступал за «Ман Сити», «Эвертон» и «Галатасарай».

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