«Урал» – «Ростов»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

«Урал» и «Ростов» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Сунгатулин, Бикфалви, Егорычев, Каштанов, Влут, Ранджелович.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
- Матч начнется в 17:00 мск.
- В первом матче в Ростове-на-Дону команды сыграли вничью – 1:1.
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Источник: «Бомбардир»