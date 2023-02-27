Семин назвал четырех игроков «Зенита», которым нет равных в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о конкуренции в РПЛ.

– Этот «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за золото или шансов практически нет?

– Почему это нет? Отрыв – шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом».

Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов. Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.

– Но по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов?

– Я бы так не сказал. Не до конца согласен с этим тезисом.

– Поясните, пожалуйста.

– На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена.

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