Стало известно, какие премиальные получили игроки «Акрона» за победу над «Торпедо»

Руководство «Акрона» наградило игроков тройными премиальными за победу над «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) со счетом 2:0.

Каждый игрок получил по 180 тысяч рублей за победу над командой РПЛ. Премиальные за победу в матчах Первой лиги составляют 60 тысяч.

Максимальная зарплата игроков в «Акроне» – 500 тысяч рублей в месяц.

Матч «Акрон» – «Торпедо» состоялся в Жигулевске.

С 58-й минуты «Акрон» был в меньшинстве.

Тольяттинцы идут в Первой лиге на 13-м месте.

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