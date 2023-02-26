«Локомотив» планирует купить «Велес» и клуб Второй лиги

«Локомотив» работает над выстраиванием футбольной вертикали в клубе. Для этого планируется купить клуб Первой лиги «Велес», а также команду Второй лиги. Они должны стать фарм-клубами «Локо».

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов, в случае покупки, у «Локомотива» будет сквозная заявка», – сообщил источник.

Председателем совета директоров «Локо» в октябре стал бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных.

«Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

«Велес» тоже занимает в Первой лиге 14-е место.

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