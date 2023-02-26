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«Локомотив» планирует купить «Велес» и клуб Второй лиги

26 февраля 2023, 11:21
5

«Локомотив» работает над выстраиванием футбольной вертикали в клубе. Для этого планируется купить клуб Первой лиги «Велес», а также команду Второй лиги. Они должны стать фарм-клубами «Локо».

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов, в случае покупки, у «Локомотива» будет сквозная заявка», – сообщил источник.

  • Председателем совета директоров «Локо» в октябре стал бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.
  • «Велес» тоже занимает в Первой лиге 14-е место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Локомотив Велес
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1677401332
А мозгов возродить Казанку явно не хватает
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Napaleon Banapart
1677401631
Зачем закрыли Казанку если нужен фарм клуб.
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Красногорск_Фан
1677408038
Локомотив в этом году с большим преимуществом выиграл чемпионат России по распилу и лицемерию. Пару лет назад ЮПС не продлили контракт с формулировкой - не дает дорогу молодежи. Теперь здравствуйте Дзюба и Смольников )) ага. Казанку продали назвав не профильным активом. Теперь покупают 2. непрофильных актива. Грустно и очень хочется ругаться матом. В бизнесе же как. За любую "успешную" инновацию ты имеешь право в конце года выписать всему правлению большую премию. Я в большом бизнесе работал. Знаю не по наслышке. Очень очевидный распил.
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фанат джигурды
1677414006
Позор!!! Закрыть свою Казанку и пойти по пути одного проекта((( Я всегда был против таких путей и буду последователен.
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