«Вендел положил мне мяч на блюдечко». Бакаев – о голе «Волге»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой гол «Волге» в кубковом матче (3:0).

— Расскажите о забитом мяче. Как выглядел эпизод вашими глазами?

— Я увидел, что Вендел поднял голову, чтобы сделать передачу в штрафную, в этот момент я поднял руку, чтобы он меня заметил. Вендел — качественный футболист, можно сказать, положил мне мяч на блюдечко, и мне оставалось только правильно выскочить и подставить голову.

Это 1-й гол Бакаева за «Зенит» с игры – в 21-м матче.

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