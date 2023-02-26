«Вендел положил мне мяч на блюдечко». Бакаев – о голе «Волге»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой гол «Волге» в кубковом матче (3:0).
— Расскажите о забитом мяче. Как выглядел эпизод вашими глазами?
— Я увидел, что Вендел поднял голову, чтобы сделать передачу в штрафную, в этот момент я поднял руку, чтобы он меня заметил. Вендел — качественный футболист, можно сказать, положил мне мяч на блюдечко, и мне оставалось только правильно выскочить и подставить голову.
- Это 1-й гол Бакаева за «Зенит» с игры – в 21-м матче.
- «Зенит» в следующем раунде сыграет с командой РПЛ.
- Петербуржцы не брали Кубок России с 2020 года.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: официальный сайт «Зенита»