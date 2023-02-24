Петржела назвал самое слабое место в составе «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает позицию форварда самой слабой в составе петербургской команды.
«У «Зенита» самый сильный и сбалансированный состав в РПЛ. Никаких сомнений в этом нет.
Игроки, которые есть в команде, могут решать любые задачи. Чемпионство «Зенит» заберет, надо сделать акцент на Кубке России.
Какое самое слабое место в команде? Позиция центрального нападающего. После ухода Азмуна топ-форвард в команде так и не появился.
Но для игры в РПЛ он и не нужен. Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, тогда бы эта проблема действительно ощущалась. Нужно было бы усиление», – сказал Петржела.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
- Они забили 47 голов – больше всех в лиге.
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Источник: «РБ Спорт»