Петржела назвал самое слабое место в составе «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает позицию форварда самой слабой в составе петербургской команды.

«У «Зенита» самый сильный и сбалансированный состав в РПЛ. Никаких сомнений в этом нет.

Игроки, которые есть в команде, могут решать любые задачи. Чемпионство «Зенит» заберет, надо сделать акцент на Кубке России.

Какое самое слабое место в команде? Позиция центрального нападающего. После ухода Азмуна топ-форвард в команде так и не появился.

Но для игры в РПЛ он и не нужен. Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, тогда бы эта проблема действительно ощущалась. Нужно было бы усиление», – сказал Петржела.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.

Они забили 47 голов – больше всех в лиге.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!