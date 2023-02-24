Кавазашвили: «11 россиян в составе «Спартака» – просто чудо! Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил решение Гильермо Абаскаль выпустить 11 россиян в стартовом составе на матч против «Локомотива» (1:0).

«11 россиян в составе – это просто чудо! В «Спартаке» наконец-то появился тренер, который ведет команду в правильном направлении. Такого не было давно. Абаскаль не бросается на дорогих легионеров, а берет и доверяет нашим ребятам.

Я очень благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили – легионеры ушли, а свои воспитанники начинают играть, и не только в «Спартаке».

Очень приятно сейчас наблюдать за игрой «Спартака». Когда играли только россияне на поле, то команда действовала намного слаженнее, четко и уверенно. Это дорогого стоит», — сказал Кавазашвили.

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