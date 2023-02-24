Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «11 россиян в составе «Спартака» – просто чудо! Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили»

Кавазашвили: «11 россиян в составе «Спартака» – просто чудо! Благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили»

24 февраля 2023, 12:53
6

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил решение Гильермо Абаскаль выпустить 11 россиян в стартовом составе на матч против «Локомотива» (1:0).

«11 россиян в составе – это просто чудо! В «Спартаке» наконец-то появился тренер, который ведет команду в правильном направлении. Такого не было давно. Абаскаль не бросается на дорогих легионеров, а берет и доверяет нашим ребятам.

Я очень благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили – легионеры ушли, а свои воспитанники начинают играть, и не только в «Спартаке».

Очень приятно сейчас наблюдать за игрой «Спартака». Когда играли только россияне на поле, то команда действовала намного слаженнее, четко и уверенно. Это дорогого стоит», — сказал Кавазашвили.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти 87
Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1677233714
не от большого ума с нашим паспортом без легов вылет из евро кубков в первом же раунде.Таков наш уровень увы
Ответить
IVANRUS777
1677238572
Откуда в нашей стране столько мягко говоря неумных людей. Как можно иногда пороть такую чушь?! Северная Корея для них это образец государственности видимо.
Ответить
Axe111
1677242128
Больной что ли
Ответить
eugen-han
1677245001
Ну было время, когда Ярцев с отрядом пионеров выиграл чемпионат, после того, когда команду покинули все матёрые, чтобы играть за границей, вместо того чтобы выиграть лигу чемпионов, которую вполне тогда могли взять( групповой этап без поражений и с первого места).
Ответить
Persona_non_Grata
1677267271
"Я очень благодарен ФИФА и УЕФА, что они нас отстранили" - подобную глупость могу оправдать только возрастом (((
Ответить
Главные новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
2
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
4
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
69
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
5
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
8
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+