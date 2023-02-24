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  • Садыгов: «Химки» усилились лучше, чем прямые конкуренты. «Торпедо»? Там явно все тяжело»

Садыгов: «Химки» усилились лучше, чем прямые конкуренты. «Торпедо»? Там явно все тяжело»

24 февраля 2023, 12:37
1

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов оценил трансферную кампанию подмосковного клуба.

— Не могу комментировать, кто как играет из приобретенных футболистов. Подбором игроков занимался тренерский штаб и селекционный отдел. Но все игроки опытные, игравшие. Явно не из ФНЛ.

Нынешний состав явно лучше, чем был до трансферного окна. Осталось, чтобы тренерский штаб принимал правильные решения для лучшей игры команды.

— По ходу сезона будет понятно, работает это или нет.

— Ну, никто не застрахован. В прошлом году «Рубин» вылетел с сильным составом. «Уфа», «Арсенал» тоже сильные команды, но вылетели. Сейчас и «Локомотив» неровно дышит.

Но очень надеемся, что «Локо» из этой ямы выберется благодаря уже правильно принятым решениям руководства клуба. «Химки» свой небольшой вклад также внесли. Надеемся, что «Локомотив» займет свое место в РПЛ.

Хочу, чтобы «Химки» сохранили прописку в РПЛ и поднялись выше в таблице. Всякие чудеса бывают. «Химки» лучше усилились в период трансферного окна, чем наши прямые конкуренты, если брать «Факел», «Парни НН». «Торпедо»? Там явно все тяжело.

У «Химок» пятилетний бюджет, уже принят. Все понятно, крепко осели, осталось только поиграть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (1)
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eugen-han
1677245847
Химки на вылет напрямую,- это без вариантов, но надежда на то, что не с последнего места.
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