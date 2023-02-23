«Реал» и «Атлетико» сыграют в матче 23-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Кто победит в мадридском дерби? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч

«Реал» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 51 очко. «Атлетико» с 41 очком идет четвертым.

Пять последних очных матчей: три победы «Реала», одна ничья, один раз выиграл «Атлетико».

Игра состоится в субботу, 25 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:30 мск.

«Реал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,85. На ничью – 3,70. На выигрыш гостей можно поставить за 4,70.