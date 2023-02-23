«Крылья Советов» и «Динамо» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.
- Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
- Начало – в 15:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Фернандо, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.
Пять последних очных матчей: три победы «Крыльев», два раза выиграло «Динамо».
В последний раз команды встречались 7 августа – «Динамо» победило со счетом 2:0 в Самаре.
Коэффициенты:
- Победа Крыльев – 3.10
- Ничья – 3.50
- Победа Динамо – 2.60
Прогноз на матч Крылья Советов – Динамо
Источник: «Бомбардир»