Галактионов: «Судьи не ответили, почему не засчитали гол в ворота «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал работу арбитров в первом матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

– Спрашивали арбитра, почему не засчитали гол?

– Они не ответили. Безбородова не спрашивал, а резервный не ответил.

Судья Владислав Безбородов отменил гол Магкеева во 2-м тайме из-за офсайда у Франсуа Камано.

В итоге «Локо» дома проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

Ответная встреча состоится 27 февраля.

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