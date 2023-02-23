Галактионов: «Судьи не ответили, почему не засчитали гол в ворота «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал работу арбитров в первом матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
– Спрашивали арбитра, почему не засчитали гол?
– Они не ответили. Безбородова не спрашивал, а резервный не ответил.
- Судья Владислав Безбородов отменил гол Магкеева во 2-м тайме из-за офсайда у Франсуа Камано.
- В итоге «Локо» дома проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.
- Ответная встреча состоится 27 февраля.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?
Источник: «РБ Спорт»