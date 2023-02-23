В Испании раскрыли реакцию Алвеса на решение суда оставить его в тюрьме

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес очень расстроился, когда узнал, что его не отпустят под залог.

Во вторник суд отклонил апелляцию футболиста, оставив его под стражей без права внесения залога.

39-летний бразилец тяжело воспринял это решение – он надеялся на освобождение. Все утро он провел в камере молча.

Алвеса обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Игрок находится в тюрьме с января.

Он 4 раза менял показания.

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