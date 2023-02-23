Загитова отреагировала на свой диджейский дебют на матче «Локомотив» – «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поучаствовала в развлекательной программе перед кубковым дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1).

Спортсменка дебютировала в качестве диджея. Впечатлениями об этом она поделилась в своем телеграм-канале.

«Всегда пробовать новое – мой девиз по жизни! Благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея.

Это было круто! Спасибо Иманбеку за поддержку и помощь. Кто из вас был на «РЖД-Арене»? Как вам?» – написала Загитова.

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