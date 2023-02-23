«Важно, чтобы клубы приводили звездных спикеров». РФС – о Загитовой, Сычеве, Пименове на матчах Кубка России

Глава службы РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин рассказал о работе по увеличению привлекательности российского футбола.

– Допуск журналистов в раздевалки команд после матчей Кубка России? Для нас важен не допуск в раздевалки как таковой, а вовлечение клубов в медийную активность, важно развернуться лицом к журналистам.

Журналисты приезжают на матч за контентом, если мы его не будем давать, то они будут формировать негатив вокруг футбола. Неважно, пустят или не пустят в раздевалки, главное, чтобы приводили звездных спикеров.

Сегодня приехал Сычев, Пименов, Загитова и другие. Важно, чтобы люди могли до матча и в перерыве пообщаться со знаменитостью и получить эмоции.

Пустят в раздевалку или не пустят? Есть тренерский штаб, и он формирует, как к этому относиться. Хотя есть опыты и аналоги в ведущих лигах, есть КХЛ.

Это вопрос времени, нужно внести в голову, придать правильную механику этому. На данный момент не стоит задача открыть дверь в раздевалку, чтобы оголтелые журналисты забежали туда.

Просто чтобы клубы думали об этом, ломали сознание и развернулись лицом к журналистам.

– Планируются еще нововведения?

– Сейчас тестируем, собираем обратную связь. Мы все перезапустим в плане регламентных норм и всего остального с нового сезона.

А весной у нас много спецпроектов. Радио запустится. Посвящаем это время для того, чтобы собрать информацию, послушать мнение клубов и журналистов.

А дальше делать так, чтобы в регламенте это отобразилось.

– На собрании клубов это будет выноситься?

– Да, на совете лиги – это уже в повестке, и все проблемные вопросы будут рассмотрены.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!