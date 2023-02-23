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    Роналду поучаствовал в государственном празднике Саудовской Аравии. Он помахал саблей

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с Днем основания государства.

    Этот праздник отмечается в стране 22 февраля.

    «Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал португалец в соцсетях, прикрепив видео с торжественной церемонии.

    В ролике 38-летний футболист размахивает саблей, снимается в национальной саудовской одежде и участвует в шествии по стадиону.

    • Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.
    • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    23.02.2023 08:25
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100889

      zigbert 23 февраля, 14:29

      Ну теперь будет настоящим саудитом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      Таврида 23 февраля, 09:11

      Поработал клоуном у арабов. Чего не сделаешь за 200 лямов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан > Таврида 23 февраля, 12:07

      Слушай, у вас летом каждый третий - аниматор на пляжу. Где солидарность

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +889

      Таврида > Красногорск_Фан 23 февраля, 12:10

      Зарплаты не те...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан > Таврида 23 февраля, 12:22

      Будем верить что все наладится. Я с 1995 приезжаю в Крым ежегодно, считаю своим вторым домом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +889

      Таврида > Красногорск_Фан 23 февраля, 12:37

      С 14-го года и так все хорошо шло, кривые дороги почти все исправили. Но началось, взрывы в Новофедоровке из первого ряда смотрел...

      0
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