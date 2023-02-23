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  • Роналду поучаствовал в государственном празднике Саудовской Аравии. Он помахал саблей

Роналду поучаствовал в государственном празднике Саудовской Аравии. Он помахал саблей

23 февраля 2023, 08:25
6

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с Днем основания государства.

Этот праздник отмечается в стране 22 февраля.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал португалец в соцсетях, прикрепив видео с торжественной церемонии.

В ролике 38-летний футболист размахивает саблей, снимается в национальной саудовской одежде и участвует в шествии по стадиону.

  • Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
  • Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.
  • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: твиттер Криштиану Роналду
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Таврида
1677132702
Поработал клоуном у арабов. Чего не сделаешь за 200 лямов...
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zigbert
1677151768
Ну теперь будет настоящим саудитом.
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