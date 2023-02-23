Роналду поучаствовал в государственном празднике Саудовской Аравии. Он помахал саблей

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил Саудовскую Аравию с Днем основания государства.

Этот праздник отмечается в стране 22 февраля.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал португалец в соцсетях, прикрепив видео с торжественной церемонии.

В ролике 38-летний футболист размахивает саблей, снимается в национальной саудовской одежде и участвует в шествии по стадиону.

Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.

Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!