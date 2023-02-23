Мележиков: «Поле «Открытие Арены» будет в 200 раз лучше, чем на «РЖД Арене»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Локомотива».

— От победы эмоции всегда хорошие, а от игры — двоякие. Часть второго тайма, мне показалось, была за «Локомотивом». Но при такой погоде, конечно, тяжело.

— Поле на «Открытие Банк Арене» будет лучше?

— Увидите. Думаю, в 200 раз.

Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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