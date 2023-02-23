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    Мележиков: «Поле «Открытие Арены» будет в 200 раз лучше, чем на «РЖД Арене»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Локомотива».

    — От победы эмоции всегда хорошие, а от игры — двоякие. Часть второго тайма, мне показалось, была за «Локомотивом». Но при такой погоде, конечно, тяжело.

    — Поле на «Открытие Банк Арене» будет лучше?

    — Увидите. Думаю, в 200 раз.

    • Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2023 00:20
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd 23 февраля, 09:04

      Так потеплее будет

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