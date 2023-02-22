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    Червиченко: «Вышедшие у «Спартака» «гастарбайтеры» чуть не просрали матч «Локомотиву»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил кубковый матч против «Локомотива» (1:0).

    «Очень хороший и интересный матч. Пока состав был русским, ребята рвали, давили и всe было отлично. Потом всe пошло не так хорошо, благодаря решению Владислава Безбородова удалось победу одержать. Вышедшие на замену игроки, чуть не просрали матч, все легионеры, которые вышли на замену, они «гастарбайтеры».

    Не было никакого накала и давления от них, тут же «Локомотив» переломил ход игры. Если бы мяч засчитали, то «железнодорожники» могли довести игру до победы. Тот «Локомотив», который мы видели во втором тайме, может оказать сопротивление во втором матче, счeт 1:0 не гарантирует успех», – сказал Червиченко.

    • Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    22.02.2023 23:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +415

      FCSpartakM 23 февраля, 09:43

      перелом как раз наступил в тот момент, когда начали просирать центр поля. Все леги вышли в атаку. Возможно, Абаскалю в первую очередь нужно было освежить середину поля. Плюс Локомотив прижал угловыми, что опять же не стоило допускать. А гастарбайтеров были свои моменты. Тавареш так в концовке вообще бодро вышел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2303

      моэм 23 февраля, 09:08

      Иногда есть большое желание кинуть камень огород Червиченко , но не в этот раз....первый тайм выиграли россияне , второй тайм с легами Спартак едва смог удержать победный счёт ....И ЭТО ФАКТ , а против факта не попрёшь

      2
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > моэм 23 февраля, 10:39

      А теперь посмотри когда были сделаны замены !!! Похоже, что ты как и червь, матч не смотрел (

      0
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      Рейтинг: +515

      Baggio1986 23 февраля, 07:15

      Он вообще смотрел этот матч???

      1
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      Рейтинг: +32

      Diminio 23 февраля, 03:47

      Червяк в своём репертуаре, бомбардир, бомбит сплетнями, видно или Канделаки или Собчак купили этот понос

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 февраля, 00:05

      Счет 1 : 1, так вообще кисло выглядел перед ответной встречей. И да, гол судьи украли у Локо.

      3
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > serglider 23 февраля, 10:40

      Не устраивают правила или их трактовка в данном эпизоде ?

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