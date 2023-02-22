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  • Червиченко: «Вышедшие у «Спартака» «гастарбайтеры» чуть не просрали матч «Локомотиву»

Червиченко: «Вышедшие у «Спартака» «гастарбайтеры» чуть не просрали матч «Локомотиву»

22 февраля 2023, 23:47
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил кубковый матч против «Локомотива» (1:0).

«Очень хороший и интересный матч. Пока состав был русским, ребята рвали, давили и всe было отлично. Потом всe пошло не так хорошо, благодаря решению Владислава Безбородова удалось победу одержать. Вышедшие на замену игроки, чуть не просрали матч, все легионеры, которые вышли на замену, они «гастарбайтеры».

Не было никакого накала и давления от них, тут же «Локомотив» переломил ход игры. Если бы мяч засчитали, то «железнодорожники» могли довести игру до победы. Тот «Локомотив», который мы видели во втором тайме, может оказать сопротивление во втором матче, счeт 1:0 не гарантирует успех», – сказал Червиченко.

  • Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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serglider
1677099902
Счет 1 : 1, так вообще кисло выглядел перед ответной встречей. И да, гол судьи украли у Локо.
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Diminio
1677113226
Червяк в своём репертуаре, бомбардир, бомбит сплетнями, видно или Канделаки или Собчак купили этот понос
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Baggio1986
1677125744
Он вообще смотрел этот матч???
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моэм
1677132501
Иногда есть большое желание кинуть камень огород Червиченко , но не в этот раз....первый тайм выиграли россияне , второй тайм с легами Спартак едва смог удержать победный счёт ....И ЭТО ФАКТ , а против факта не попрёшь
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FCSpartakM
1677134621
перелом как раз наступил в тот момент, когда начали просирать центр поля. Все леги вышли в атаку. Возможно, Абаскалю в первую очередь нужно было освежить середину поля. Плюс Локомотив прижал угловыми, что опять же не стоило допускать. А гастарбайтеров были свои моменты. Тавареш так в концовке вообще бодро вышел
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