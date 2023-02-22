Червиченко: «Вышедшие у «Спартака» «гастарбайтеры» чуть не просрали матч «Локомотиву»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил кубковый матч против «Локомотива» (1:0).

«Очень хороший и интересный матч. Пока состав был русским, ребята рвали, давили и всe было отлично. Потом всe пошло не так хорошо, благодаря решению Владислава Безбородова удалось победу одержать. Вышедшие на замену игроки, чуть не просрали матч, все легионеры, которые вышли на замену, они «гастарбайтеры».

Не было никакого накала и давления от них, тут же «Локомотив» переломил ход игры. Если бы мяч засчитали, то «железнодорожники» могли довести игру до победы. Тот «Локомотив», который мы видели во втором тайме, может оказать сопротивление во втором матче, счeт 1:0 не гарантирует успех», – сказал Червиченко.

Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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