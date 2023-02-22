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    В «Спартаке» объяснили отказ впускать журналистов в раздевалку после матча с «Локо»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не впустит журналистов в раздевалку после матча Кубка России с «Локомотивом».

    «Локо», в отличие от «Спартака», согласился пустить журналистов в раздевалку.

    – Писали, что «Спартак» не готов пустить журналистов в раздевалки в случае сегодняшней победы. Так ли это? И если так, то почему «Спартак» становится более закрытым?

    – Действительно, мы закрыли раздевалку, но здесь история обычная. К нам обратились коллеги с телевидения, сказали, что у них есть такой запрос, на что мы ответили, что удовлетворить этот запрос не можем. Норма регламента не является обязательной, это наше право здесь ответить отказом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10455

      ivany4 22 февраля, 22:38

      И правильно сделали!
      Они и так всю игру себя рекламировали, а не футбол комментировали.

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