В «Спартаке» объяснили отказ впускать журналистов в раздевалку после матча с «Локо»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не впустит журналистов в раздевалку после матча Кубка России с «Локомотивом».

«Локо», в отличие от «Спартака», согласился пустить журналистов в раздевалку.

– Писали, что «Спартак» не готов пустить журналистов в раздевалки в случае сегодняшней победы. Так ли это? И если так, то почему «Спартак» становится более закрытым?

– Действительно, мы закрыли раздевалку, но здесь история обычная. К нам обратились коллеги с телевидения, сказали, что у них есть такой запрос, на что мы ответили, что удовлетворить этот запрос не можем. Норма регламента не является обязательной, это наше право здесь ответить отказом.

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