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    «Ростов» – «Урал»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

    «Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Мишкич, Сунгатулин, Кулаков, Егорычев, Эмерсон, Бикфалви, Бевеев, Каштанов, Ранджелович.

    • Начало матча в Ростове – в 17:30 мск.
    • Ответная игра состоится 27 февраля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2023 16:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2573

      АЛЕКС 58 22 февраля, 18:32

      Победы Уралу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 17:17

      Я думаю Урал сегодня будет победителем

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