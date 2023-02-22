«Ростов» – «Урал»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

«Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мишкич, Сунгатулин, Кулаков, Егорычев, Эмерсон, Бикфалви, Бевеев, Каштанов, Ранджелович.
- Начало матча в Ростове – в 17:30 мск.
- Ответная игра состоится 27 февраля.
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Источник: «Бомбардир»