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  • «Ростов» – «Урал»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

«Ростов» – «Урал»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

22 февраля 2023, 16:48
2

«Ростов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мишкич, Сунгатулин, Кулаков, Егорычев, Эмерсон, Бикфалви, Бевеев, Каштанов, Ранджелович.

  • Начало матча в Ростове – в 17:30 мск.
  • Ответная игра состоится 27 февраля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Урал Ростов
Комментарии (2)
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jek718875
1677075456
Я думаю Урал сегодня будет победителем
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АЛЕКС 58
1677079933
Победы Уралу!
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