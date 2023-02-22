Отец Захаряна ответил на вопрос, сохраняет ли «Челси» интерес к игроку «Динамо»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о будущем своего сына.
«Не знаю, остается ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен — игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», – сказал Захарян.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Матч ТВ»