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    Отец Захаряна ответил на вопрос, сохраняет ли «Челси» интерес к игроку «Динамо»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о будущем своего сына.

    «Не знаю, остается ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен — игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», – сказал Захарян.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2023 16:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      ARSENAL LONDONN 23 февраля, 08:17

      За 100 ку одно уже бревно из Шахтёра взял Челси))

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      Рейтинг: +2136

      alefreddy 22 февраля, 18:09

      ЧелсиСарай имеет интерес

      0
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      Рейтинг: +38

      Ivan 17 22 февраля, 16:45

      Почему все его считают каким крутым игроком? Даже Головин лучший русский игрок , играет в Монако , какой Челси ? Он в Динамо то закрепиться особо не может , мелкий ,худой , всегда будет подающий надежды , вот увидите

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