Отец Захаряна ответил на вопрос, сохраняет ли «Челси» интерес к игроку «Динамо»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о будущем своего сына.

«Не знаю, остается ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен — игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», – сказал Захарян.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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