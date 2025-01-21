Стало известно, жалеет ли Захарян о переходе в «Сосьедад»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, как игрок оценивает период карьеры в Испании.

Российский футболист не играет с 25 мая.

17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.

– В России эксперты уже высказывают мнение, что трансфер Арсена в «Реал Сосьедад» был ошибкой. Вы согласны с таким мнением?

– У нас экспертам виднее. Я даже здесь спорить не буду. У каждого свое мнение. Арсен так, например, не считает.

– Он доволен , как складывается его карьера, если отбросить травму?

– Арсен играл фактически целый сезон. И в еврокубках, и в Ла Лиге. Он еще в России получил травму, от которой потом лечился.

От травм никто не застрахован. Говорить о том, что переезд был ошибкой, преждевременно.

– Будете ли вы зимой рассматривать возможные варианты аренды?

– Пока об этом речи не идет. Даже говорить сейчас об этом не имеет смысла. Мы на эту тему не думаем.