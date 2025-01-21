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    Стало известно, жалеет ли Захарян о переходе в «Сосьедад»

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, как игрок оценивает период карьеры в Испании.

    • Российский футболист не играет с 25 мая.
    • 17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.

    – В России эксперты уже высказывают мнение, что трансфер Арсена в «Реал Сосьедад» был ошибкой. Вы согласны с таким мнением?

    – У нас экспертам виднее. Я даже здесь спорить не буду. У каждого свое мнение. Арсен так, например, не считает.

    – Он доволен , как складывается его карьера, если отбросить травму?

    – Арсен играл фактически целый сезон. И в еврокубках, и в Ла Лиге. Он еще в России получил травму, от которой потом лечился.

    От травм никто не застрахован. Говорить о том, что переезд был ошибкой, преждевременно.

    – Будете ли вы зимой рассматривать возможные варианты аренды?

    – Пока об этом речи не идет. Даже говорить сейчас об этом не имеет смысла. Мы на эту тему не думаем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.01.2025 23:57
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