«Есть риск обморожений и травм». Нигматуллин – о матче «Локомотив» – «Спартак»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился опасениями насчет погоды перед первым матчем 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

«В разные температуры мне приходилось играть. Сразу же вспоминаются девяностые, когда я стоял за воротами в «КАМАЗе», потому что был в запасе. Стоял в валенках, потому что было -27 градусов. Сейчас в валенках играть уже не приходится, к счастью. Но -15 — это, конечно, совсем тяжкие условия для футболистов. Есть риск обморожений и серьeзных травмы.

С другой стороны, люди очень соскучились по российскому футболу. Отменять такой матч крайне не хотелось бы! Мне кажется, что на относительно закрытом стадионе, тем более поле с подогревом, играть, наверное, можно. Хотя, конечно, принимать решение специально обученным людям, которые проанализируют ситуацию и сделают правильный вывод. Но, надеюсь, дерби всe-таки состоится», – сказал Нигматуллин.

Вместимость «РЖД Арены» – более 27 тысяч человек.

Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Ответная игра – через неделю.

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