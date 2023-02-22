Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Есть риск обморожений и травм». Нигматуллин – о матче «Локомотив» – «Спартак»

«Есть риск обморожений и травм». Нигматуллин – о матче «Локомотив» – «Спартак»

22 февраля 2023, 12:59
1

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился опасениями насчет погоды перед первым матчем 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

«В разные температуры мне приходилось играть. Сразу же вспоминаются девяностые, когда я стоял за воротами в «КАМАЗе», потому что был в запасе. Стоял в валенках, потому что было -27 градусов. Сейчас в валенках играть уже не приходится, к счастью. Но -15 — это, конечно, совсем тяжкие условия для футболистов. Есть риск обморожений и серьeзных травмы.

С другой стороны, люди очень соскучились по российскому футболу. Отменять такой матч крайне не хотелось бы! Мне кажется, что на относительно закрытом стадионе, тем более поле с подогревом, играть, наверное, можно. Хотя, конечно, принимать решение специально обученным людям, которые проанализируют ситуацию и сделают правильный вывод. Но, надеюсь, дерби всe-таки состоится», – сказал Нигматуллин.

  • Вместимость «РЖД Арены» – более 27 тысяч человек.
  • Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • Ответная игра – через неделю.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти 87
Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1677079460
А , как же , играют , в хоккей с мячом ? И - ничего ! Всем , хорошо ! Все краснощекие !
Ответить
Главные новости
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
3
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
4
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+