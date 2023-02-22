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    «Есть риск обморожений и травм». Нигматуллин – о матче «Локомотив» – «Спартак»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился опасениями насчет погоды перед первым матчем 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

    «В разные температуры мне приходилось играть. Сразу же вспоминаются девяностые, когда я стоял за воротами в «КАМАЗе», потому что был в запасе. Стоял в валенках, потому что было -27 градусов. Сейчас в валенках играть уже не приходится, к счастью. Но -15 — это, конечно, совсем тяжкие условия для футболистов. Есть риск обморожений и серьeзных травмы.

    С другой стороны, люди очень соскучились по российскому футболу. Отменять такой матч крайне не хотелось бы! Мне кажется, что на относительно закрытом стадионе, тем более поле с подогревом, играть, наверное, можно. Хотя, конечно, принимать решение специально обученным людям, которые проанализируют ситуацию и сделают правильный вывод. Но, надеюсь, дерби всe-таки состоится», – сказал Нигматуллин.

    • Вместимость «РЖД Арены» – более 27 тысяч человек.
    • Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Ответная игра – через неделю.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 февраля, 18:24

      А , как же , играют , в хоккей с мячом ?
      И - ничего ! Всем , хорошо ! Все краснощекие !

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    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля, 14:18

      Такой матч НЕ ДОЛЖЕН играться в середине ФЕВРАЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Посадить бы почетного Колоскова и всю его бестолковую свиту на трибуну в футболке и шортах. Пусть наслаждаются игрой, которую они организовали РУССКОЙ ЗИМОЙ!...((((((((((((((

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