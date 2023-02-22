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    «Я облажался». Куртуа – о своей ошибке в матче с «Ливерпулем»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по своей результативной ошибке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2).

    «Со вторым голом «Ливерпуля» нам немного не повезло, потому что я облажался. Вроде контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Мохамед Салах остановился и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена!» – сказал бельгиец.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2023 09:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4028

      raritet 22 февраля, 17:21

      Так неуклюже это выглядело , и еще не зная окончательного счета, я подумал, ну все, сегодня тебе несдобровать. Хорошо в команде еще есть люди, на которых можно положится-выручили.

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 14:10

      Носорог оправдывается

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 февраля, 10:22

      Все норм . Партнёры помогли . Только с Яшиным не нужно сравниваться

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