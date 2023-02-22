«Я облажался». Куртуа – о своей ошибке в матче с «Ливерпулем»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по своей результативной ошибке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2).

«Со вторым голом «Ливерпуля» нам немного не повезло, потому что я облажался. Вроде контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Мохамед Салах остановился и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена!» – сказал бельгиец.

«Ливерпуль» вел 2:0.

У «Реала» дубли оформили Винисиус и Карим Бензема.

Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

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