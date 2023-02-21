Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов – о Промесе: «Игрок не может хорошо подготовиться отдельно от команды. Это иллюзия»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе, который пропустил все зимние сборы клуба.

    — То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое — тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно.

    — Игрок может хорошо себя подготовить отдельно от команды?

    — Нет. Это иллюзия. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру сборной Португалии.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Джикия оценил состояние Промеса, пропустившего зимние сборы «Спартака» 3
    Промес тренируется вместе со «Спартаком» 2
    Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира» 46
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11