Орлов – о Промесе: «Игрок не может хорошо подготовиться отдельно от команды. Это иллюзия»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе, который пропустил все зимние сборы клуба.

— То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое — тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно.

— Игрок может хорошо себя подготовить отдельно от команды?

— Нет. Это иллюзия. Роналду тоже отдельно готовился, а в итоге не вписался в игру сборной Португалии.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!