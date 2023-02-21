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    Аршавин назвал фаворита кубкового дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от противостояния «Локомотива» и «Спартака» в 1/4 финала Кубка России.

    «Спартак» является фаворитом в кубковом дерби с «Локомотивом». Жду удачного рестарта сезона.

    Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там.

    Ему же нужно набирать форму. Наверное, и новички «Локомотива» помогут своей команде встать на ноги», – сказал Аршавин.

    • 1-я игра состоится 22 февраля, ответная – 27 февраля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Дзюбинатор по многолетней привычке отгрузит минимально голешник в ворота своих воспитанников. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2371

      serglider > Литейный 4 (returned) 15 минут назад

      Можно подумать, что Дзюба ушел из Спартача по собственному желанию))) Карпуша и иже с ним самоутверждались в клубе за счет третирования футболеров, выпинывая строптивых налево и направо в аренды, а крайним почему-то стал Дзюба. Будем смотреть, что сегодня представляет Дзюба, по мне, так ничего сверхестественного от него ждать в этом матче не стоит. Сильно сомневаюсь, что он в оптимальной физической форме и наладил взаимопонимание с партнерами на поле. Даже пенальти бить в этом матче, ему не стоит доверять.

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