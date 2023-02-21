Аршавин назвал фаворита кубкового дерби «Локомотив» – «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от противостояния «Локомотива» и «Спартака» в 1/4 финала Кубка России.

«Спартак» является фаворитом в кубковом дерби с «Локомотивом». Жду удачного рестарта сезона.

Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там.

Ему же нужно набирать форму. Наверное, и новички «Локомотива» помогут своей команде встать на ноги», – сказал Аршавин.

1-я игра состоится 22 февраля, ответная – 27 февраля.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?