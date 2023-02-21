Роналду сменил место жительства в Эр-Рияде

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с семьей перебрался в собственный дом.

До этого они жили в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center в Эр-Рияде.

Новый дом 38-летнего футболиста находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности.

Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.

Португалец забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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