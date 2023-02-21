Роналду сменил место жительства в Эр-Рияде

В хрущёвку штоли?, так я в таком безопасном доме всю жизнь прожил
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с семьей перебрался в собственный дом.
До этого они жили в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center в Эр-Рияде.
Новый дом 38-летнего футболиста находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности.
- Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.
- Португалец забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
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