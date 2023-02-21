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Роналду сменил место жительства в Эр-Рияде

21 февраля 2023, 13:56
4

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с семьей перебрался в собственный дом.

До этого они жили в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center в Эр-Рияде.

Новый дом 38-летнего футболиста находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности.

  • Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
  • Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.
  • Португалец забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: Mirror
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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ArReal
1676977646
Очень важная инфа)
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BlackMurder
1676982259
Он зубы во сколько чистит?
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jek718875
1676985926
В хрущёвку штоли?, так я в таком безопасном доме всю жизнь прожил
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zigbert
1677007224
Безопасность прежде всего. К богатым как всегда пристальное внимание.
Ответить
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