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    Роналду сменил место жительства в Эр-Рияде

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с семьей перебрался в собственный дом.

    До этого они жили в отеле-небоскребе Four Seasons Kingdom Center в Эр-Рияде.

    Новый дом 38-летнего футболиста находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности.

    • Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира.
    • Португалец забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1943

      jek718875 29 минут назад

      В хрущёвку штоли?, так я в таком безопасном доме всю жизнь прожил

      0
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      Рейтинг: +2716

      BlackMurder 1 час назад

      Он зубы во сколько чистит?

      0
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      Рейтинг: +5804

      AtticusFinch 2 часа назад

      Очень важная инфа)

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