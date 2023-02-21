Мостовой оценил вероятность отмены матча «Локомотив» – «Спартак»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что матч «Локомотив» – «Спартак» в Кубке России состоится в запланированную дату – 22 февраля.

«Никто не будет играть по колено в сугробах, снег особенно и не идет. Тем более, есть люди, которые снег убирают, и поле можно накрыть пленкой, как это делается везде.

Я бы не сказал, что какие-то морозы на улице, весь январь была нулевая температура, а то и плюс. Сейчас мороз немного ударил, но это не помешает.

Если бы мне сказали, что игра «Спартака» и «Локомотива» переносится из-за погодных условий, я бы удивился», — заявил Мостовой.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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