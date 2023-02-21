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    Мостовой оценил вероятность отмены матча «Локомотив» – «Спартак»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что матч «Локомотив» – «Спартак» в Кубке России состоится в запланированную дату – 22 февраля.

    «Никто не будет играть по колено в сугробах, снег особенно и не идет. Тем более, есть люди, которые снег убирают, и поле можно накрыть пленкой, как это делается везде.

    Я бы не сказал, что какие-то морозы на улице, весь январь была нулевая температура, а то и плюс. Сейчас мороз немного ударил, но это не помешает.

    Если бы мне сказали, что игра «Спартака» и «Локомотива» переносится из-за погодных условий, я бы удивился», — заявил Мостовой.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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