Бериша: «Для меня Рамадан важнее футбола»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что религия для него важнее, чем футбол.

«Да, конечно, когда у тебя в команде многие соблюдают Рамадан ― это нелегко. Для меня Рамадан важнее футбола. Да, футбол дал мне всe в этой жизни, но, если надо выбирать, я выберу свою религию.

Спасибо всем тренерам, которые нас понимают и поддерживают. Мне не очень трудно следовать всем предписаниям. Я думал, что будет тяжело, но оказалось, что очень легко. Всe дело в голове, как ты себя готовишь к этому.

Если ты будешь себя настраивать на то, что тебе будет тяжело, ― так оно и будет. Я себя ощущаю ещe здоровее в этот период.

На моих тренировках это никак не сказывается. Тренеры всe контролируют, мы все обвешаны датчиками. Они не показывают никаких отклонений. Что помогает восполнять энергию? Финики с молоком ― отличный способ», — сказал Бериша.

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