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    Ларссон: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция. Нас просили остаться, но я сразу хотел уйти»

    Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон объяснил уход из московского клуба в 2022 году.

    «Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно.

    Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России. Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.

    В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили уйти. Это было не так просто.

    Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи», – сказал Ларссон в интервью TV2.

    • Ларссон сейчас выступает за «Копенгаген».

    Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4328

      Питерский князь 28 минут назад

      Какой клуб,такие и игрочишки.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11899

      R_a_i_n > Питерский князь 26 минут назад

      Зенит он такой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20654

      Persona_non_Grata 29 минут назад

      Это выбор каждого, но не могу сказать, что твой уход - большая потеря для Спартака ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3456

      acor94 55 минут назад

      Ну так была и есть сво, побольше смотри первый канал!

      1
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