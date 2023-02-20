Ларссон: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция. Нас просили остаться, но я сразу хотел уйти»

Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон объяснил уход из московского клуба в 2022 году.

«Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно.

Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России. Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.

В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили уйти. Это было не так просто.

Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи», – сказал Ларссон в интервью TV2.

Ларссон сейчас выступает за «Копенгаген».

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