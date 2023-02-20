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  • Ларссон: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция. Нас просили остаться, но я сразу хотел уйти»

Ларссон: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция. Нас просили остаться, но я сразу хотел уйти»

20 февраля 2023, 17:27
5

Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон объяснил уход из московского клуба в 2022 году.

«Нельзя сравнивать то, что пережила моя семья, с тем, через что прошли люди на Украине, но это было тревожно.

Мы не знали, что произойдет. Не знали, сможем ли выбраться оттуда, если что-то произойдет в России. Я сразу хотел уйти, но в клубе сказали, что мы должны остаться. Они сказали, что это просто военная операция.

В клубе было несколько легионеров, и многие предпочли остаться. Только я и бразилец решили уйти. Это было не так просто.

Клуб сказал, что хочет, чтобы мы остались, но, в конце концов, ты должен делать то, что считаешь нужным. А это было определенно лучшим решением для меня и моей семьи», – сказал Ларссон в интервью TV2.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (5)
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acor94
1676903821
Ну так была и есть сво, побольше смотри первый канал!
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Persona_non_Grata
1676905346
Это выбор каждого, но не могу сказать, что твой уход - большая потеря для Спартака ...
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Solist345345
1676908777
Отряд не заметил потери бойца... Особенно болельщики
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Soccerdealer63
1676914996
Интересно...а ... пули в период сво и в период "обычной" в.....ы...по разному летают?
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