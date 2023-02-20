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    Участие Неймара в ответном матче с «Баварией» практически исключено (L’Equipe)

    Стали известны новые предполагаемые сроки восстановления нападающего «ПСЖ» Неймара после травмы.

    • Бразилец подвернул ногу в матче с «Лиллем» (4:3).
    • У него выявлено растяжение связок правого голеностопа.
    • В окружении футболиста рассчитывают, что он пропустит не более 3 недель.

    По информации L’Equipe, бразилец выбыл из-за повреждения на 3-4 недели. У него выявили частичный разрыв связок правого голеностопного сустава.

    Участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» практически исключено.

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    Источник: L’Equipe

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