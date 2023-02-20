Участие Неймара в ответном матче с «Баварией» практически исключено (L’Equipe)

Стали известны новые предполагаемые сроки восстановления нападающего «ПСЖ» Неймара после травмы.
- Бразилец подвернул ногу в матче с «Лиллем» (4:3).
- У него выявлено растяжение связок правого голеностопа.
- В окружении футболиста рассчитывают, что он пропустит не более 3 недель.
По информации L’Equipe, бразилец выбыл из-за повреждения на 3-4 недели. У него выявили частичный разрыв связок правого голеностопного сустава.
Участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» практически исключено.
Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?
Источник: L’Equipe