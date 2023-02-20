Стали известны ориентировочные сроки восстановления Неймара

Во Франции сообщили, на какой срок, вероятно, выбыл нападающий «ПСЖ» Неймар.
- Бразилец подвернул ногу в матче с «Лиллем» (4:3).
- Он плакал, покидая поле на носилках.
- 31-летний футболист избежал перелома. У него выявлено растяжение связок голеностопа.
С учетом того, что уже известно, в окружении Неймара рассчитывают, что он пропустит не более трех недель.
Есть надежда, что форвард «ПСЖ» восстановится к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (8 марта).
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Источник: Get French Football News