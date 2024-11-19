Президент «Ботафого» – о Неймаре: «Он на одном уровне с Месси и намного лучше Роналду, но загубил свою карьеру»

Президент «Ботафого» Дурсесио Мелло ответил на вопрос, будет ли его клуб претендовать на трансфер 32-летнего нападающего из «Аль-Хиляля».

«Боже упаси. Неймар – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, он на одном уровне с Месси и намного лучше Криштиану Роналду. Но он загубил свою карьеру, кульминацией которой стала травма, из-за которой он пропустил больше года. И теперь он снова травмирован», – сказал Мелло Resenha Alvinegra.

Соглашение Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитано до июня 2025 года.

Бразилец в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.

В этом сезоне он провел 2 матча.

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