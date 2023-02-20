Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» продаст Маунта летом, но при одном условии

    «Челси» не может договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом о продлении контракта.

    Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2024 года.

    Лондонский клуб уже делал игроку несколько предложений, но получал отказ.

    Сейчас же переговоры приостановлены. Как ожидается, до лета они не возобновятся.

    После завершения сезона «Челси» снова попытается согласовать с Маунтом условия нового контракта.

    Если найти компромисс не удастся, то руководство клуба одобрит продажу собственного воспитанника.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Бавария» интересуется вингером «Челси» 1
    «Челси» не собирается увольнять Поттера, несмотря на 1 победу в 10 последних матчах 2
    Терри отреагировал на смерть Атсу под завалами в Турции
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +787

      Таврида 54 минуты назад

      Бегут млекопитающие с тонущего корабля.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11