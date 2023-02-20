«Челси» продаст Маунта летом, но при одном условии

«Челси» не может договориться с полузащитником Мэйсоном Маунтом о продлении контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2024 года.

Лондонский клуб уже делал игроку несколько предложений, но получал отказ.

Сейчас же переговоры приостановлены. Как ожидается, до лета они не возобновятся.

После завершения сезона «Челси» снова попытается согласовать с Маунтом условия нового контракта.

Если найти компромисс не удастся, то руководство клуба одобрит продажу собственного воспитанника.

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