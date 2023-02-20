В «Динамо» отреагировали на слова Захаряна о желании перейти в «Галатасарай»

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что полузащитник Арсен Захарян не общался с турецкими СМИ.
Ранее твиттер-аккаунт Gezen Dokuz опубликовал следующую цитату игрока: «Очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, трансфер состоится. Между клубами продолжаются переговоры».
«Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам.
Его цитата, появившаяся в твиттере турецкого журналиста – фейк», – говорится в заявлении клуба.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Sport24