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    В «Динамо» отреагировали на слова Захаряна о желании перейти в «Галатасарай»

    Пресс-служба «Динамо» сообщила, что полузащитник Арсен Захарян не общался с турецкими СМИ.

    Ранее твиттер-аккаунт Gezen Dokuz опубликовал следующую цитату игрока: «Очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, трансфер состоится. Между клубами продолжаются переговоры».

    «Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам.

    Его цитата, появившаяся в твиттере турецкого журналиста – фейк», – говорится в заявлении клуба.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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