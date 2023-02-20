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    Захарян: «Очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, трансфер состоится»

    В Турции утверждают, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян хочет стать игроком «Галатасарая» и уже заявил об этом.

    «Очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, трансфер состоится. Между клубами продолжаются переговоры», – цитирует Захаряна Gezen Dokuz.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Gezen Dokuz

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