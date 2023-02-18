Скопинцев назвал любимых спортсменов не из футбола

Футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопросы о предпочтениях в других видах спорта.

– Я знаю, что по контракту вам запрещены экстремальные виды спорта – горные лыжи, сноуборд. Фигурное катание в этот список не входит?

– До того, как стали это запрещать, я любил играть в хоккей, теннис. За фигурным катанием я тоже следил, у меня вся семья любит этот вид спорта.

Одно время мне очень нравились выступления Евгения Плющенко. Помню, как болел за него в Турине в 2006-м, когда он фурор произвел. Так же и за тобой [Евгенией Медведевой] наблюдал.

– Есть ли у тебя любимый спортсмен не из футбола?

– Если брать хоккей, то восхищаюсь Александром Овечкиным. Также нравится Сидни Кросби, в «Филадельфии» сейчас играет классный защитник Иван Проворов.

В теннисе мне нравился Бьорн Борг, смотрел про него фильм – эдакий всемогущий победитель.

В легкой атлетике Усэйн Болт – настоящий феномен.

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