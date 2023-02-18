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    «УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»

    Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев потребовал разбирательства по драке между футболистами «Шинника» и «Миная» на уровне УЕФА.

    «УЕФА должен взять под контроль расследование произошедшего, внимательно отнестись к нему и наказать виновных.

    Если это наши, значит наших наказать. Если украинцы, значит их», – сказал Свищев.

    • Драка произошла вечером 13 февраля.
    • Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18776

      Cleaner 55 минут назад

      Если это не наши, все равно УЕФА накажет наших!...(((

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      Рейтинг: +3630

      Ziklop 2 часа назад

      рассчитывать на справедливое рассмотрение , идиоты или это ум такой хитрый.

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