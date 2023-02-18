«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев потребовал разбирательства по драке между футболистами «Шинника» и «Миная» на уровне УЕФА.

«УЕФА должен взять под контроль расследование произошедшего, внимательно отнестись к нему и наказать виновных.

Если это наши, значит наших наказать. Если украинцы, значит их», – сказал Свищев.

Драка произошла вечером 13 февраля.

Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

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