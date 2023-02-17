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    «Зенит» подписал меморандум о сотрудничестве с клубом из Ирана

    «Зенит» объявил о заключении обновленного соглашения о сотрудничестве с иранским «Сепаханом».

    «17 февраля генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами.

    Первое соглашение о партнерстве было подписано 10 апреля 2021 года. В течение двух лет клубы активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов; тренеры «Газпром»-Академии и иранского клуба проходили взаимные стажировки и практические занятия, команда «Сепахана» 2006 года рождения принимала участие в турнире памяти Владимира Казачeнка.

    Фото: телеграм-канал «Зенита».

    В рамках нового соглашения планируется участие команд системы «Сепахана» в Кубке Дружбы, проведение товарищеского матча между основными составами женских команд клубов, сотрудничество в области юриспруденции и маркетинга», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Сегодня «Зенит» и «Сепахан» проведут товарищеский матч в Иране.
    • Начало встречи – в 15:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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